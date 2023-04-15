Kemal Kılıçdaroğlu Kırcaali'den seslendi: Tek bir lafım olacak!

Yayınlanma: 15.04.2023 - 16:40

Güncelleme: 15.04.2023 - 17:39

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne ziyaretinin ardından Bulgaristan'ın Kırcaali kentine geçti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan’da Kırcaali Belediyesi'ni ziyaret ederek Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Belediye Başkanı Hasan Azis ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, gerçekleştireceği ziyaretler kapsamında gittiği Bulgaristan’da, Türk soydaşlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

"BAY KEMAL'LE DEVLET YİNE DEVLET OLACAK"

Kemal Kılıçdaroğlu, Kırcaali tabelası önünde açıklama yaptığı bir videoyu da Twitter hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda, şunları kaydetti:

"Size Kırcaali'den sesleniyorum. Tek bir lafım olacak. Türk Dünyası politikası, Akdeniz politikası, dış politika ve savunma sanayi politikası. Bunlar devlet politikalarıdır. Ve devlet politikası partilerden bağımsızdır. Çünkü devlet bakidir. Saray partiyi devletleştirdiği için, dış politikayı şahsileştirdiği için algı yapıyor. Aslında bu Sovyet rejimidir. Parti devletmiş gibi davranıyor. 'Bay Kemal gelince o duracak, bu duracak...' algısı yapıyorlar. Durmaz efendim durmaz. Bay Kemal'le devlet yine devlet olacak. Parti de parti. Devlet ciddi olacak. Olması gerektiği olacak. Herkesin kapısında para dilenen, 'Ben ettim sen etme' diyen bir Türkiye görmeyeceksiniz artık. Hiç merak etmeyin. Kırcaali'den herkese yürekten selamlar."