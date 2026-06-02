Kemal Kılıçdaroğlu kurultay sorusunu yanıtsız bıraktı

CHP’nin seçilmiş yönetimi, mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurultaya zorlamak için delegelerden imza toplamaya başladı.

Olağanüstü kurultay için gerekli imza sayısına ilk günden ulaşıldı. Delegeler tarafından toplanan imza sayısı dün akşam itibarı ile 700'ü aştı.

KILIÇDAROĞLU'NA SORULDU

Delegelerin imza süreci devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu'na konu ile ilgili soru soruldu.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne hareket etmek için evinden ayrıldığı sırada bir gazetecinin kendisine sorduğu, "Delegeler kurultay için gerekli imzayı topladı, imzalar önünüze gelince ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt vermedi.