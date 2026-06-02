Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kemal Kılıçdaroğlu kurultay sorusunu yanıtsız bıraktı

Kemal Kılıçdaroğlu kurultay sorusunu yanıtsız bıraktı

2.06.2026 13:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kemal Kılıçdaroğlu kurultay sorusunu yanıtsız bıraktı

CHP Genel Merkezi'ne gitmek üzere konutundan ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Delegeler kurultay için gerekli imzayı topladı, imzalar önünüze gelince ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtsız bıraktı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

CHP’nin seçilmiş yönetimi, mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurultaya zorlamak için delegelerden imza toplamaya başladı. 

Olağanüstü kurultay için gerekli imza sayısına ilk günden ulaşıldı. Delegeler tarafından toplanan imza sayısı dün akşam itibarı ile 700'ü aştı.

KILIÇDAROĞLU'NA SORULDU

Delegelerin imza süreci devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu'na konu ile ilgili soru soruldu.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne hareket etmek için evinden ayrıldığı sırada bir gazetecinin kendisine sorduğu, "Delegeler kurultay için gerekli imzayı topladı, imzalar önünüze gelince ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt vermedi.

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #Kurultay

İlgili Haberler

Eski Yargıtay Savcısı Eminağaoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Yargıtay'a başvuru
Eski Yargıtay Savcısı Eminağaoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Yargıtay'a başvuru Yargıtay'a başvuran Ömer Faruk Eminağaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığının 26 Temmuz 2023 tarihinde sona erdiğinin parti sicil kayıtlarına işlenmesini talep etti.
CHP grup toplantısı yapacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meclis Başkanlığı’na yanıt
CHP grup toplantısı yapacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meclis Başkanlığı’na yanıt Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Grup Toplantısı’na ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan gelen yazıya yanıt vererek bugün grup toplantısı yapma taleplerinin bulunmadığını bildirdiği öğrenildi.
Atatürk ve Kılıçdaroğlu
Atatürk ve Kılıçdaroğlu Bir yanda Mustafa Kemal Atatürk, yanında da CHP’nin işgalci genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu!...