Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın'ın ağabeyi Okay Karayalçın'ın cenaze törenine katıldı

Eski Dışişleri Bakanı ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın dün yaşamını yitiren ağabeyi Okay Karayalçın (84), Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Kocatepe Camii’ndeki cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

ANKA
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 17:58
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Murat Karayalçın’ın dün kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren ağabeyi Okay Karayalçın için bugün Ankara’daki Kocatepe Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Ali Öztunç, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP milletvekilleri Murat Emir, Yıldırım Kaya, Levent Gök, Nihat Yeşil, Gürsel Erol, İlhami Özcan Aygun, Suat Özcan ve Ali Mahir Başarır, Karayalçın Ailesi ve yakınları katıldı.

Murat Karayalçın, ağabeyinin tabutunun üzerine “Güle güle Okay'ım” yazılı çiçek koydurttu. Cenazeye, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP'li ilçe belediyeleri, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi de çelenk gönderdi.

Okay Karayalçın’ın cenazesi, törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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