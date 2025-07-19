Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Altan Öymen için başsağlığı mesajı

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in vefatına ilişkin olarak, "Genel Başkanlık yaptığı dönemde ve sonrasında hem Cumhuriyet Halk Partisine hem de siyaset kurumuna büyük katkıları ve hizmetleri olan, iyi bir devlet adamı; aynı zamanda iyi bir entelektüel olan Genel Başkanımıza Allah’tan rahmet; acılı ailesine, sevenlerine ve parti camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad olsun" dedi.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı, gazeteci, yazar Altan Öymen'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin Genel Başkanlığını yapmış Sayın Altan Öymen’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Gazetecilik yaptığı dönemde milletimizin haber alma özgürlüğüne, Bakanlık yaptığı dönemde Devletimize, Genel Başkanlık yaptığı dönemde ve sonrasında hem Cumhuriyet Halk Partisine hem de siyaset kurumuna büyük katkıları ve hizmetleri olan, iyi bir devlet adamı; aynı zamanda iyi bir entelektüel olan Genel Başkanımıza, Allah’tan rahmet; acılı ailesine, sevenlerine ve parti camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şâd olsun."