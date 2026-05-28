Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e taziye mesajı

28.05.2026 17:24:00
'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'i taziye nedeniyle aradı. Cenaze için Manisa'da olan Özel'e ulaşamayan Kılıçdaroğlu'nun mesaj gönderdiği öğrenildi.

CHP lideri Özgür Özel'in 82 yaşındaki amcası Necati Özel, 82 yaşında hayatını kaybetti.

AKP'ye yakın TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, 'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcasının cenazesi için Manisa'da bulunan Özel'i aradığını iddia etti.

Atik, Kılıçdaroğlu'nun Özel'e ulaşamayınca taziye mesajı gönderdiğini belirtti.

