Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sinde kriz: Ekibinde 'koltuk kavgası' çıktı

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinde "koltuk kavgası" çıktığı iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun CHP sözcüsü olarak Faik Öztrak'ı atamayı düşündüğü ancak CHP'nin MYK üyesi Berhan Şimşek'in de aynı koltuğa talip olması üzerine ikili arasında tartışma çıktığı öne sürüldü.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı çıkması ardından CHP Genel Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu atandı. Kılıçdaroğlu'nun bugün MYK listesini açıklayacağı iddiaları kulislere yansıdı. Öte yandan; bu süreçte ekibi içinde "koltuk kavgası" çıktığı da öne sürüldü.

Televizyon yorumcusu Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında "Kemal Bey parti sözcülüğü için Faik Öztrak'ı düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Oda TV'nin haberine göre, Yarkadaş'ın açıklaması, bu göreve talip olan CHP eski Milletvekili ve mevcut MYK üyesi Berhan Şimşek cephesinde büyük bir rahatsızlığa neden oldu. Kılıçdaroğlu ilk aşamada CHP sözcüsü olarak Berhan Şimşek’i düşündüğü ancak uzun yıllar parti sözcüsü olarak görev yürüten Öztrak’ın, hem parti hafızası hem de kurumsal iletişim açısından sözcülük makamının “tecrübeli isimlerde kalması gerektiğini” savunduğu iddia edildi.