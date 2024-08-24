Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Par ile görüştü

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından bugün de yeni kurulacak olan Değer Partisi Lideri Selahattin Par ile bir araya geldi.

İHA
Yayınlanma: 24.08.2024 - 22:41
Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Par ile görüştü
Abone Ol google-news

Kılıçdaroğlu, bugün öğle saatlerinde, İstanbul'da yeni kurulacak olan Değer Partisi Lideri Selahattin Par ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun Par'a, "Ülke için birlikte çalışmalıyız. Ülkede devlet organları yetkinliğini kaybetti" dediği öğrenildi.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Kılıçdaroğlu Par'a, "İleride yollarımız örtüşür, görüşmelere devam edelim" dediği gelen bilgiler arasında yer aldı.

Kılıçdaroğlu, dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'nin eski Tuzla İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla'nın oğlunun nikah töreninde bir araya gelmişti.


Kılıçdaroğlu haberleri Parti haberleri devlet haberleri

İlgili Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu düğünde bir araya geldi

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu düğünde bir araya geldi
Barış Yarkadaş iddiası... Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bir kez daha bir araya geliyor: 'Kaftancıoğlu' ayrıntısı dikkat çekti

Barış Yarkadaş iddiası... Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bir kez daha bir araya geliyor: 'Kaftancıoğlu' ayrıntısı dikkat çekti
İmamoğlu’ndan ‘Kılıçdaroğlu’ açıklaması: ‘Bundan sonra yeni bir dönem, yeni bir süreç var’

İmamoğlu’ndan ‘Kılıçdaroğlu’ açıklaması: ‘Bundan sonra yeni bir dönem, yeni bir süreç var’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler