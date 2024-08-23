Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu düğünde bir araya geldi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Tuzla eski İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla’nın oğlunun düğününe katıldı.
Düğünde İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun yan yana oturduğu görüldü. Ayrıca düğüne, Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.
Düğünün nikah memuru olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, nikah şahidi Kemal Kılıçdaroğlu'na mikrofonu uzatırken, "Deneyimlerinizden çok güzel tavsiyeler olacaktır" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu da, "Başkan (Ekrem İmamoğlu) güzel bir konuşma yaptın, aynı dilekleri paylaştığımı ifade edeyim" dedi.
Çiftlere tavsiyeler veren Kılıçdaroğlu, "Arada bir tartışacaksınız ama sakın ola ki barışmayı unutmayın. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Sizin mutluluğunuz toplumun mutluluğu demektir" şeklinde konuştu.
tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, nikah törenin ardından Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, ilçe ve belediye başkanlarının düğünün yapıldığı odada kahve içip sohbet ettiğini aktardı.
EVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ
CHP'de 8 Eylül'de yapılması planlanan Tüzük Kurultayı öncesinde dikkat çekici buluşmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etmişti.
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin, “Ben daha fazla daha sık ve daha gündemde olmasını da dilerim. Sonuçta biz beraber çalıştık, kader birliği yaptık ve bundan sonra yeni bir dönem var, yeni bir süreç var. Bu sürece de Sayın Kılıçdaroğlu ve onun gibi partimizin büyüklerinin ışık tutması, yön vermesi, tavsiyede bulunması kadar önemli hususlar yoktur. O bakımdan elbette Sayın Kılıçdaroğlu'yla defalarca buluşmayı dilerim” ifadelerini kullanmıştı.
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