Kemal Kılıçdaroğlu, Selçuk Bayraktar'la yaptığı görüşmeyi anlattı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı ve Türk SİHA üreticisi Selçuk Bayraktar ile yıllar önce yaptığı bir görüşmeyi anlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nca düzenlenen İş İnsanlarıyla Buluşma Toplantısı'na katıldı.
Toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra; CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Lale Karabıyık, Millet İttifakı'nın temsilcileri, CHP milletvekilleri ve iş insanları katıldı. Toplantının başında açılış konuşması yapan Kılıçdaroğlu, partisinin ekonomi politikalarını ve Türk SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar ile yıllar önce yaptığı görüşmeden bahsetti.
"SAYIN ERDOĞAN'IN DAMADI OLAN İŞ İNSANIYLA GÖRÜŞTÜM"
Selçuk Bayraktar ziyaretinden söz eden Kılıçdaroğlu, "Ben SİHA'ları yapan, şimdi Sayın Erdoğan'ın damadı olan iş insanıyla da görüştüm. Ama daha evlenmeden önce görüştüm. İkitelli'deki ofisinde görüştüm. Yaptığı başarılı çalışmaları orada gördüm. O zaman babası da hayattaydı. Engeller vardı engellerin kaldırılması için elimizden gelen her türlü çabayı gösteririz dedim. Çünkü bilim ve bilime değer verip bilimden yola çıkarak üretim, üretmeye bir şeyler yapmak dünyayı değiştirmek demektir. İnsanoğlu tekerleği bir milyon yılda buluyor. Bir milyon yılda tekerleği keşfediyor. Şimdi her saniyede birden fazla buluş var ve Türkiye bunun neresinde" ifadelerini kullandı.
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