Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, eşi Ahmet Öçten’i kaybeden Tülay Ünal Öçten'e taziye ziyareti

07 Kasım 2022 Pazartesi, 21:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP Genel Başkan İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal da eşlik etti.

