Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, eşi Ahmet Öçten’i kaybeden Tülay Ünal Öçten'e taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Ahmet Öçten’i kaybeden FOX TV Ankara Temsilcisi Tülay Ünal Öçten’in evine giderek taziye ziyaretinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2022 Pazartesi, 21:00
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, eşi Ahmet Öçten’i kaybeden Tülay Ünal Öçten'e taziye ziyareti
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 CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP Genel Başkan İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal da eşlik etti.


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