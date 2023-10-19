Kemal Kılıçdaroğlu TDV yöneticileri ile bir araya geldi

Yayınlanma: 19.10.2023 - 15:34

Güncelleme: 19.10.2023 - 15:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Demokrasi Vakfı (TDV) Başkanı ve Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, TDV Mütevelli Heyeti Üyesi ve Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun ile TDV Mütevelli Heyeti Üyesi Aydın Sezer’i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün TDV heyetiyle CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. TDV heyetinin ziyaretinde TDV Başkanı ve Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, TDV Mütevelli Heyeti Üyesi ve Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun ve TDV Mütevelli Heyeti Üyesi Aydın Sezer yer aldı.



