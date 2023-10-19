Kılıçdaroğlu açıkladı: İzmir ve Balıkesir adayları belli oldu

Yayınlanma: 19.10.2023 - 12:34

Güncelleme: 19.10.2023 - 12:34

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ve yönetim kurulu üyeleri Münir Sirhan Özen, Semiha Güneş, Ali Talak, Ali Kara ve Mehmet Selim Tan CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

30 dakikadan fazla süren görüşmeye ayrıca Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık da eşlik etti.

İz Gazete'den Ümit Kartal'ın haberine göre, “Ahmet Akın’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağına dair söylentiler nereden çıkıyor?” sorusu üzerine Kılıçdaroğlu “Ahmet Akın’ın İzmir ile alakası yok. Ahmet Akın bizim Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayımızdır. Geçen seçimde de öyleydi ancak İYİ Parti ile ittifak kapsamında İYİ Parti’ye bıraktık ama olmadı. Şimdi de Balıkesir adayımız Ahmet Akın’dır” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi adayına dair sözleri üzerine İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt “Peki İzmir adayınız kim?” diye sordu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt arasındaki o diyalog şu şekilde devam etti:

Hasan Küçükkurt: Peki İzmir adayınız kimdir?

Kemal Kılıçdaroğlu: Tunç Soyer elbette adayımızdır.

Hasan Küçükkurt: Ama bunu söylemediniz. Başka şehirlerden açıkladığınız oldu, İzmir’i açıklamadınız.

Kemal Kılıçdaroğlu: Gazeteciler sıkıştırınca diğer adayları açıklamak zorunda kaldım. Sonra partiden bana adayları önceden açıklamam konusunda eleştiri geldi. O yüzden açıklamadım.

Hasan Küçükkurt: (Ali Talak’ı göstererek) Ali Talak gazetecidir başkanım. Bizi de gazeteci sayın ve açıklayın.

Kemal Kılıçdaroğlu: O zaman açıklayayım adayımız Tunç Soyer’dir.