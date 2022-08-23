Kemal Kılıçdaroğlu: 'Valileri uyarıyorum, şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, festival yasaklarına sert tepki gösterdi. Valileri uyaran Kılıçdaroğlu, ''Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin'' dedi.
AKP dönemindeki festival ve konser yasaklarına bir yenisi eklendi. Bu kez CHP'li Fethiye Belediyesi’nin destekleriyle 1-2-3-4 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Milyon Fest Fethiye'nin iptal edilmesine sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, valileri uyardı.
"ŞAKŞAKÇILIK YAPMAYIN"
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!"
Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 23, 2022
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