Borcu nedeniyle elektriği kesilen yurttaş: 'Kılıçdaroğlu bizi karanlıktan kurtarır'
Van’da fatura borcu nedeniyle evinin elektriği kesik olan bir yurttaş, 'Kemal Kılıçdaroğlu, bizi karanlıktan kurtarır' dedi.
Van’da inşaat işçisi Mustafa Atalay elektrik borcu nedeniyle yaklaşık üç yıldır karanlıkta yaşıyor. Atalay’ın evindeki elektrik 2019 yılının sonunda kesildi. Eşinin rahatsızlığından dolayı hastane hastane gezdiklerini de aktaran Atalay, “Ne eşimi tedavi edebiliyorum ne de biriken elektrik borcumu ödeyebiliyorum. Çaresiz bir hayatın içindeyim” dedi.
Borcunun faiziyle birlikte 54 bin TL olduğunu belirten Atalay, “Hepsi birden verirsem 17 bin TL ödemem gerektiğini söylediler. Bu durumda ben nasıl o parayı öderim? Hangi kapıyı çaldıysam yüzme kapandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Van’a geleceğini duydum. Bari o gelsin, evimi ziyaret etsin, sesimi duysun. Belki karanlıktan bizi kurtarır” ifadelerini kullandı.
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