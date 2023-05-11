Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan, Sinan Ateş'in mezarını ziyaret etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ali Babacan, suikast ile öldürülen Sinan Ateş'in mezarını ziyaret ederek dua etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 17:31
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan, Sinan Ateş'in mezarını ziyaret etti
Abone Ol google-news

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da suikast sonucu öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’in mezarını ziyaret eti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan eşlik etti. İki lider yurttaşlardan tarafından alkışlarla karşılandı. 

Kılıçdaroğlu ve Babacan dua okunmasının ardından mezarlıktan ayrıldı.


Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Babacan Sinan Ateş

En Çok Okunan Haberler