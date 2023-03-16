Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Isias Otel'de hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini ziyaret etti

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 19:54

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 21:54

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde, Adıyaman’daki Isias Otel’de konaklayan 31 turist rehberi ve KKTC’li ortaokul voleybol takımı kafilesinden 25’i çocuk 35 kişi ile onlarca insan kişi hayatını kaybetmişti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetle birlikte, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi sonrasında Adıyaman Isias Otel’de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının KKTC’deki ailelerini ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu’na, KKTC'deki taziye ziyaretleri sırasında CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Gülizar Biçer Karaca ve Gökçe Gökçen ile CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka eşlik etti.

Kılıçdaroğlu; İçme, Altak, Arkar, Özberkman, Çevik, Karakaya, Konuklu, Yiğittürk, İş, Dağlı, Çetintaş, Kılıç ve Çetiner ailelerine baş sağlığı dileklerini iletti