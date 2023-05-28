Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı iller hangileri? İşte ayrıntılar...

Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:47

Güncelleme: 28.05.2023 - 21:47

Türkiye, 14 Mayıs'taki ilk tur sonuçlarının ardından bugün ikinci tur için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri saat 17.00'de resmen sona erdi. Saat 21.24 itibarıyla Türkiye genelinde sandıkların yüzde 99.1'i açıldı.

Peki AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının en yüksek olduğu iller hangisi?

İşte Erdoğan'ın ve Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy oranını ulaştığı iller...

Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı il Bayburt oldu.

Bayburt: Yüzde 82.45

Gümüşhane: Yüzde 78.54

Çankırı: Yüzde 76.76

Yozgat: Yüzde 76.36

Rize: Yüzde 75. 86

Kılıçdaroğlu'nun en yüksek oy aldığı il Tunceli oldu.

Tunceli: Yüzde 82.81

Şırnak: Yüzde 76.29

Hakkari: Yüzde 72.09

Diyarbakır: Yüzde 71.61

Kırklareli: Yüzde 68.42