Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı iller hangileri? İşte ayrıntılar...
Türkiye, bugün saat 08.00 itibarıyla cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Saat 17.00 itibarıyla sona eren oy verme işleminin ardından sandıklar açılmaya başladı. Sandıklardan gelen sonuçlar netleşirken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüksek olduğu iller hangileri? İşte ayrıntılar...
Türkiye, 14 Mayıs'taki ilk tur sonuçlarının ardından bugün ikinci tur için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri saat 17.00'de resmen sona erdi. Saat 21.24 itibarıyla Türkiye genelinde sandıkların yüzde 99.1'i açıldı.
Peki AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının en yüksek olduğu iller hangisi?
İşte Erdoğan'ın ve Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy oranını ulaştığı iller...
Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı il Bayburt oldu.
Bayburt: Yüzde 82.45
Gümüşhane: Yüzde 78.54
Çankırı: Yüzde 76.76
Yozgat: Yüzde 76.36
Rize: Yüzde 75. 86
Kılıçdaroğlu'nun en yüksek oy aldığı il Tunceli oldu.
Tunceli: Yüzde 82.81
Şırnak: Yüzde 76.29
Hakkari: Yüzde 72.09
Diyarbakır: Yüzde 71.61
Kırklareli: Yüzde 68.42
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
- RTÜK Başkan Yardımcısı Merve Dizdar'ı hedef aldı
- İşte ilk seçim sonuçları
- Pusulayı düşürdü, oyu belli oldu
- Erdoğan'ın oy kullandığı okulda gerginlik
- Oy kabinine silahla girdi, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti
- Emine Erdoğan 'kimliksiz' oy kullandı
- Yasaklar sonrası CHP'den ilk açıklama
- Cem Yılmaz'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı
- 'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu evinde kullandı