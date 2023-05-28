Yurtdışı seçim sonuçları! İkinci turda yurtdışında hangi aday ne kadar oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yurtdışı oy oranı...

Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:16

Güncelleme: 28.05.2023 - 21:16

Oy kullananların sayısı 1 milyon 895 bin 430 kişiye ulaşırken özellikle ABD, Almanya, Azerbaycan, Belçika, Hollanda, Fransa gibi ülkelerde Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar oy aldığı merak ediliyor. Peki, İkinci turda yurtdışında hangi aday ne kadar oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yurtdışı oy oranı...

YURTDIŞINDA SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yurtdışı oy verme işlemlerinin sona ermesinden sonra Türkiye'ye gelen oylar sayılmaya başladı. Yurdışında kullanılan 1 milyon 895 bin 430 oy 13. Cumhurbaşkanını belirledi.

Yurtdışında kullanılan oyların sayılmasıyla beraber toplam açılan sandık oranı yüzde 68.09 olarak açıklandı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN YURTDIŞINDA NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışında 542.876 seçmenin oyunu alarak yüzde 59.31 oy oranına ulaştı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU YURTDIŞINDA NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, yurtdışında 372.425 seçmenin oyunu alarak yüzde 40.69 oy oranına ulaştı.

2018 YURTDIŞI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Oy kullanılan tüm ülkelerden alınan verilere göre yurtdışı seçmeninin 2018 verileri:

Recep Tayyip Erdoğan: %60.24

Muharrem İnce: %24.53

Selahattin Demirtaş: %11.71

Meral Akşener: %2.75

Temel Karamollaoğlu: %0.58

Doğu Perinçek: %0.19