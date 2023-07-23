Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başkanlara yerel seçim talimatı: İttifak yok gibi çalışın

Yayınlanma: 23.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.07.2023 - 03:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kamuoyuna yansıyan “Zoom” toplantısından sonra ilk kez CHP’li belediye başkanları toplantısı gerçekleşti. Arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da bulunduğu 36 belediye başkanı mazeret bildirerek katılmazken, partide tartışmalara neden olan ve görüntüleri sızan çevrimiçi toplantıda yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer büyükşehir belediye başkanları yer aldı.

YEREL SEÇİMLİ GÜNDEM

Yerel seçim gündemiyle gerçekleştirilen toplantıya ilk olarak ABB Başkanı Yavaş geldi. Yavaş’tan sonra İmamoğlu salona girerken, bütün belediye başkanlarının yerini almasıyla Kılıçdaroğlu salona girdi. Toplantı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın yerel seçimlere ilişkin sunumuyla başladı. Daha sonra Kılıçdaroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada belediye başkanlarına “ittifak yokmuş gibi hareket edin” talimatı vererek, “İttifakın gündeme gelmesi halinde ittifak yapılacak illerde bizim için artı olur” dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun ardından toplantı, belediye başkanlarının değerlendirme konuşmalarıyla devam etti. Toplantıda, ittifak konusunun netleşmediği, “görüşmelerin başlamadığı” bilgisi paylaşılırken, “Konjonktüre göre hareket edilecek” mesajı verildi.

(Yılmaz Büyükerşen)



BÖLÜNMEYE ÖNLEM ‘ORTAK LİSTE’



Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Toplantıda bazı belediye başkanlarının değişim konusunu gündeme getirdiğini” belirterek, “İthilafın ana nedenleri değişim mi, yenilenme mi, dönüşüm mü? Bu kavramlar bile derinlemesine konuşmadığımız konular” dedi. Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerin olduğunu söyleyen Büyükerşen, “Genel Başkan öyle bir yanıtladı ki aksini iddia etmek mümkün olmadı” ifadelerini kullandı. Büyükerşen, toplantı kararında parti içi bölünmenin önlenmesi için “kongre süreçlerinde karşı tarafların ortak listeler hazırlanmasının” zorunlu olduğu fikrinin hakim olduğu bilgisini verdi. Toplantı öncesi konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Bütün sorunları parti aşar. Türkiye’de olumsuzun aşılmasının öncüsü de CHP olur” dedi.

(Zeydan Karalar)



‘İTTİFAK YÜZDE 80 SÜRECEK’

Toplantıdan erken ayrılan Karalar’ın, İYİ Parti ile ittifak tartışmalarının sorulması üzerine “Yüzde 80 sürdürülecek gözüküyor” yanıtını vermesi dikkat çekti. İYİ Parti’nin, ittifak için arasında Adana gibi kentlerin de olduğu bazı büyükşehirlerin İYİ Parti’ye bırakılmasını istediği yönündeki iddialar sorulan Karalar, “Genel merkezden bu yönde karar çıkması yönünde saygı duyacaklarını ancak Adana’nın İYİ Parti’ye bırakılmasının mümkün olmadığını” söyledi.

(İmamoğlu, tartışmalı toplantının ardından Kılıçdaroğlu ile ilk kez bir araya gelmiş oldu.)



‘ETİKDIŞI DEĞİL’



Toplantıda, İmamoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen toplantının da gündeme geldiği öğrenildi. İmamoğlu’nun toplantıya ilişkin “Etikdışı olarak değerlendirilemez” dediği belirtildi. “Kol kırılır yen içinde kalır” diyen belediye başkanları, toplantının sükunet içinde, “kavgasız, gürültüsüz” geçtiğini kaydederek, “Daha önce yapılması gereken bir toplantıydı. Güzel geçti. Dertleştik” değerlendirmesini yaptı.



(Ekrem İmamoğlu)



‘TOPARLAYAMAM KONUŞMAYA GELDİM’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun toplantıda söz alarak önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurmayı planladığı metni açıklamak istediği aktarıldı. Ancak İmamoğlu’nun konuşması uzayınca CHP’li Ahmet Akın, her başkana 5 dakika süre verildiğini belirterek “Toparlayabilir miyiz başkanım” dediği öğrenildi. İmamoğlu’nun ise “Hazırlık yaptım, anlatmak istiyorum, toparlayamam, bunları konuşmak için buraya geldim” karşılığı verdiği belirtildi. Bunun üzerine Akın, İmamoğlu’nun sözünü kesmedi. İmamoğlu, değişimi birlikte gerçekleştirebileceklerini söylediği kulislere yansıdı. İmamoğlu’nun konuşmasının ilerleyen bölümlerinde “Siz varsanız ben yokum” anlamına gelecek sözler kullandığı ifade edildi. İmamoğlu’nu alkışlayan belediye başkanları oldu. Eskişehir belediye Başkanı Büyükerşen, “Evet değişim olabilir ancak yerel seçimler sürecinin Kemal bey tarafından yürütülmesi doğru olanıdır” dedi. Kemal Bey’in konuşmasını ise katılan çok sayıda belediye başkanının alkışladığı öğrenildi. “Genel başkanın mücadelesine katılıyoruz” diye görüş dile getiren başkanlar da oldu.



GÖZLER PM TOPLANTISINDA



CHP’de gözler dün yapılan belediye başkanları toplantısının ardından bugün yapılacak PM toplantısına çevrildi. PM’nin “sert geçeceği” kaydediliyor. PM’de zoom toplantısına katılan Muharrem Erkek, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel , Tekin Bingöl gibi isimlerin “konuşup konuşmayacakları” merak ediliyor.

