Kemal Kılıçdaroğlu: Yeter, bitmeyen rezilliklerinize yeter… Söz milletindir!

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 21:25

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 21:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmadan kesitler içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun, “Yeter, bitmeyen rezilliklerinize yeter. Söz milletindir” mesajıyla yayınladığı videoda, grup toplantısında yaptığı konuşmadan şu bölümlere yer verildi:

“Erdoğan sonunda çıktı konuştu, ‘Yeter, söz milletindir’ diyor. Eyvallah. Sanki 20 yıldır iş yok da beyefendi şimdi, ‘Yeter söz milletindir’ diyor. Kazanmak için bütün tuşlara basmış durumda. Aklına ne geliyorsa onu yapıyor. Atıyor, tutuyor her şeyi söylüyor. Acizliğinden şehit Menderes’i bile malzeme yapmaktan çekinmiyor. Bak Erdoğan; bozuk saat bile günde 2 kere doğruyu gösterir, bu konuda haklısın. Yeter söz milletindir. İlk kez doğru bir şey söylüyor. Ey Erdoğan yeterse, senin saraylarına yeter.

“SÖZ MİLLET İTTİFAKI’NINDIR YETER BE YETER, YETER ARTIK”

Yeterse senin çocuklarının milyar dolarlık vakıflarına yeter. Yeterse senin beşli çetelerine yeter. Yeterse senin mafya babalarına yeter. Yeterse senin uyuşturucu baronlarına yeter. Yeterse senin pudra şekercilerine yeter. Yeterse Sinan Ateş’i öldürttüğünüz torbacılara yeter. Yeterse her türlü pisliği ülkemize sokan fotoromanına yeter. Yeterse ülkeye soktuğun milyonlarca kaçağa yeter. Yeterse senin o kadınlara küfreden diline yeter. Yeterse gençlere kan ağlatan torpillilerine yeter. Hırsızlıklara yeter, çakallara yeter, SADAT’a yeter, Asrika’ya yeter, paramiliterlere yeter. Evet, yeter söz milletindir. Söz Millet İttifakı’nındır yeter be yeter, yeter artık.”