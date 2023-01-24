Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişinin yırtılması davasında sanık: 'Uyku sersemiydim'
Burdur'da 70 yaşındaki Hasan Sandıkçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişini yırttığı iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Sandıkçı, duruşmada, sabah erken saatte uyku sersemi olduğu için ucu yırtık afişi düzeltmeye çalıştığını, kasıtlı yırtmadığını söyledi.
Burdur'da İzzet Akbulut, CHP il başkanı olduğu dönemde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının ve mültecilerie ilgili sözlerinin yer aldığı afişlerin yırtıldığı iddiasıyla 25 Kasım 2022'de şikayetçi oldu.
Oluklaraltı Caddesi'nde yer alan afişin çevresindeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, yırtan kişinin, giydiği sarı kıyafetler nedeniyle 'sarı Hasan' diye tanınan emekli makine mühendisi Hasan Sandıkçı olduğunu belirledi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Sandıkçı hakkında 'siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçundan iddianame hazırlandı.
1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Sandıkçı, savunmasında, sabah erken saatte uyku sersemi olduğu için ucu yırtık afişi düzeltmeye çalıştığını, kasıtlı yırtmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 1 hafta sonraya erteledi.
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