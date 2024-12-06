Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'Suriye' sorusu: 'Erdoğan aldığı hangi emirle yeniden yön değiştirdi?'

Yayınlanma: 06.12.2024 - 18:32

Güncelleme: 06.12.2024 - 18:32

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, X hesabından Erdoğan'ın açıklamalarına yüklendi. Uyarılarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Komşunuzun evi yanarken, orada kavga varken, siz kendi evinizde huzur bulamazsınız" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye politikasını hedef alan Kılıçdaroğlu, "İki ay önce “Suriye ile barış görüşmeleri yapmak istiyorum” diyen Erdoğan, aldığı hangi emirle yeniden dış politikada yön değiştirdi?" diye sordu.

"DEVLET GÜNLÜK DÜŞÜNEMEZ!"

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Türkiye, domino taşlarından biri olmayı yüz bir yıl önce reddetti!

Demokrasi ile taçlandırılmış Cumhuriyetimiz, güçler ayrılığı ilkesine tekrar dönmediği sürece, devletimizin geleceği tehdit ve tehlike altındadır.

Bölgemiz ateş çemberine dönmüşken, etrafımız yüzlerce askeri üs ile çevrelenmişken, dış politikada savrulma ve hata yapma lüksümüz yoktur. Devlet günlük düşünemez! Devletin refleksi geç kalamaz! Devlet, milleti ile payidardır; üniter yapısını tehlikeye atamaz! Milletin demografik yapısını değiştiremez!

Bağdat, Trablus’a; Trablus, Şam’a; Şam, Ankara’ya bakar.

İki ay önce “Suriye ile barış görüşmeleri yapmak istiyorum” diyen Erdoğan, aldığı hangi emirle yeniden dış politikada yön değiştirdi?

Komşunuzun evi yanarken, orada kavga varken, siz kendi evinizde huzur bulamazsınız.

Türkiye, en kısa sürede bütün güçleri kendinde toplayan, teslim alınan ve tehdit edilebilen bu tek adamlı Saray Rejiminden kurtulmalıdır.

Yasama, yürütme ve yargı güçler ayrılığının tesis edildiği; başta dış politika olmak üzere, adalet, ekonomi, eğitim, sağlık ve güvenlik konularında devrim yapabilecek liyakatli kadrolar tarafından yönetilmelidir."

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu an itibarıyla İdlib, Hama ve Humus, hedef tabii ki Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibarıyla devam ediyor. Temennimiz Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin diyeceğim. Ama terör örgütleriyle birlikte oradaki direniş devam ederken bizim Esad'a bir çağrımız olmuştu gel görüşelim demiştik.

Ne yazık ki Esad'dan bu işe olumlu cevap alamadık. Şu an itibarıyla İdlib'den sonra Hama Humus muhaliflerin elinde. Şam'a doğru bir ilerleyiş söz konusu. Bölgede devam eden sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil gönlümüz bunları istemiyor. Bölge sıkıntıda dün Lübnan'dan yine Sayın Başbakan'dan haber aldım onunla da görüşeceğiz."