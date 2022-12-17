17 Aralık 2022 Cumartesi, 16:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 74 yaşını doldurdu. Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği "Demokrasi Şurası" toplantı öncesi kemal Kılıçdaroğlu’na doğum günü sürprizi yapıldı.

Şişli Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi’nde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Dr. Salih Uzun ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in de katılımıyla düzenlenen kutlamada Kılıçdaroğlu için pasta kesildi.

Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun da Twitter hesabından "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sn. @kilicdarogluk beyin yeni yaşını kutladık. Kendilerine sağlıklı nice yaşlar diliyorum" paylaşımı yaptı.