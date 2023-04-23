Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırılara tanık olan CHP'liler: AKP provokatörlerden medet umuyor

Yayınlanma: 23.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.04.2023 - 03:00

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Adıyaman’da gerçekleştirilen saldırılar tepki çekti. Ziyarette, Kılıçdaroğlu’nun hemen yanında bulunan CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, provokasyonların profesyonelce hazırlandığını söyledi.

“Bilerek duyarlılığın yüksek olduğu dini merkezler seçildi. İlki mezarlıkta, ikincisi türbede oldu. AKP iktidarının her zaman istismar ettiği yerler buralar” diyen Toprak, provokasyonu yapan isimlerin ise uzun boylu, kuvvetli ve iyi ajitasyon yapabilen kimseler olduğuna dikkat çekti. Toprak, “Miting yapmaya gitmedik. Taziyeye gittik. Yoğun ilgi ve sevgi, kendiliğinden meydan toplantısına döndü” dedi.

(Erdoğan Toprak)

Provokasyonlardaki AKP ve TÜGVA bağlantılarına işaret eden Toprak, “Bunlar gidiş hezeyanları. İktidar, küçük ayak oyunlarıyla siyasi rant devşirmeye çalışıyor. Provokatörlerden medet umuyor. Mutfakta yangın var. Mutfaktaki yangını, provokatörlerle sokakların yangınına çevirmek, koltuk düşkünü iktidarların son çare olarak başvurduğu alandır. Bunlara pabuç bırakmayız” ifadelerini kullandı.

(Özgür Özel)

‘SAKİNLİKLE KARŞILAYACAĞIZ’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise “Adıyaman’da mezarlıktan itibaren provokasyon olabileceği uyarılarını almıştık. Bir elin parmaklarını geçmeyecek provokatörlerin sözleri motivasyonumuzu kırmaz. Örgütümüze, bizi sevenlere, 14 Mayıs günü baharı bekleyen herkese sakin olmaları çağrısında bulunuyoruz. Karşı taraf kaybettiğinin farkında” dedi.

(Abdurrahman Tutdere)

‘HALK AYIPLADI’

CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere de “Hiçbir Adıyamanlının bu olayları tasvip etmediğini gördük. Farklı siyasi partiler, kanaat önderleri, halktan çokça telefon aldım. Halk, bu yaşananları ayıpladı” dedi.

‘CİDDİ İLGİ VARDI’

CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet ise “Genel başkanımıza çok ciddi bir ilgi vardı. Kahta AKP’nin yoğun oy aldığı bir bölge olduğu halde on binin üzerinde kişi toplandı. Engellemeler ve kaymakamlığın emniyet önlemlerini almaması nedeniyle Kahta ziyareti gerçekleşemedi” dedi.