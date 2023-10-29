Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 100. yılda 'Cumhuriyet Bayramı' paylaşımı

Yayınlanma: 29.10.2023 - 08:32

Güncelleme: 29.10.2023 - 08:51

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığı bir paylaşımda bulundu.

“İkinci Yüzyılda, Hep Senin Yolunda. Yaşasın Cumhuriyet” notuyla paylaştığı video ile Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı. Videoda, Kılıçdaroğlu’nun dün CHP’nin düzenlediği 100. yıl resepsiyonundaki konuşması, Atatürk’ün görüntüleri ve 10. Yıl Nutku’nu okuduğu bir kısım yer aldı.

Kılıçdaroğlu söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı:

“Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının kurduğu güzel Cumhuriyetimiz 100 yaşına girdi. Cumhuriyet ne demektir? En güzel tanımını Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal yapmıştır. Atatürk, ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’ der çünkü Cumhuriyet, birlikte alın teri döküp birlikte yükselmeni yoludur. Çünkü Cumhuriyet, eşitliktir, özgürlüktür, yani adalettir. Cumhuriyet; ilimdir, fendir, çağdaşlıktır. Cumhuriyet, demokrasiye giden yolun ilk ve en önemli adımıdır. Onlar, düşünü kurdukları Cumhuriyet’i inşa ettiler. Bizlere düşen görev ise, güzel Cumhuriyetimizi, eksiksiz bir demokrasi ile taçlandırmaktır. Çünkü Mustafa Kemal ‘Demokrasinin tam ve en belirgin hükûmet şekli Cumhuriyettir’ der. Demokrasinin tam ve belirgin olması için çalışacağız ve çaba harcayacağız.”