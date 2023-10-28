Özgür Özel'den, Kılıçdaroğlu'nun 'devretme' ifadesine sert tepki: 'Yönetim devirleri padişahlıklarda olur'

Yayınlanma: 28.10.2023 - 19:42

Güncelleme: 28.10.2023 - 19:42

CHP Grup Başkanı ve genel başkan adayı Özgür Özel, partisinin 38'inci Olağan Büyük Kurultayı öncesinde CHP Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Özel'i CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçi, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili karşıladı.

Partililerin binaya sığmaması üzerine sokakta kurulan kürsüde konuşan Özel, "Geçtiğimiz günlerde KYK Yurdunda elim bir kaza bir ihmal sonucu bir evladımızın hayatına mal olan o kaza acısı tüm Türkiye'ye, ailesinin yüreğine ve Aydın'a düştü. Dün cenazesine katılarak ailesine taziyelerimi iletim. Aydın'daki arkadaşlarına da buradan taziyelerimi iletiyorum" dedi.

'100. YILDA KAZANAN GÜÇLÜ BİR PARTİ OLMAYI HEDEFLEDİK'

Cumhuriyetin 100. yılının aynı zaman CHP'nin 100. yılı olduğuna dikkati çeken Özel, "Biz bu 100. yılda çok büyük bir mutluluğu yaşayacağız. 'İki eserimden biri Cumhuriyet ise diğeri de CHP'dir' diyen Gazi'nin onurlandırdığı partimizi Cumhuriyetin 100. yılında iktidar yapmak istiyoruz. CHP'nin bir daha kaybetmeyeceği, muhalefete düşmeyeceği, elindeki belediyeleri kaybetmeyeceği, üzerine yenilerini ekleyeceği, bir inanç ve bir motivasyon için yollara çıktık. Gençlerle ve kadınlarla yollara çıktık. Hep birlikte Cumhuriyetin 100. yılında CHP'yi yepyeni kadrolarının yeni bir anlayış ve siyasi yapısını değiştirmesini ve Cumhuriyetin 2. yüzyılında kazanan güçlü bir parti olmasını hedefledik. Onun için yollardayız" diye konuştu.

'EGE'NİN BİR EVLADI OLARAK GENEL BAŞKANLIĞA ADAYIM'

Özel, "Ege'nin bir evladı olarak yanı başınızdaki Manisa'da doğmuş yatılı okullarda İzmir'de büyümüş siyaseten ne yaptıysa Aydın örgütünün gözünün önünde yapmış, ne zaman çağırdınızsa yanınıza koşmuş biriyim. İyi ve kötü günümüzde birlikte olmuş bir kardeşiniz olarak Cumhuriyetin 100. yılında CHP'nin iktidarına inanmış bir kardeşiniz olarak Ege'nin bir evladı olarak genel başkanlığa adayım" dedi.

'GENEL BAŞKANIN DEDİĞİNİ REDDEDİYORUM'

"Genel Başkanımızın kullandığı bazı ifadelerde örgütümüzü derinden sarstı" diyen Özgür Özel, şunları söyledi:

"Genel başkanımız diyor ki, 'Partiyi önümüzdeki süreçte şimdi tanınmayan sosyal demokrasiyi bilen birine devredeceğim.' Yönetim devirleri saltanatlarda olur. Krallıklarda olur. Padişahlıklarda olur. Demokrasilerde olur. Biz 1 Kasım'da devretmeli yönetimi kaldırmış parti olarak 5 Kasım'da tören yapacak delegelerimizin iradesine saygılıyız. 'Partiyi şuna devredeceğim' demek delegelere siz yetkili değilsiniz demektir. 'Partiyi şuna devredeceğim' demek kurultay yalan yere toplanıyor demektir. 'Partiyi kime istersem ona bırakırım' demek CHP delegesine sizin benim gözümde kıymetiniz yok demektir.

Bunu reddediyorum. Gencecik evlatlarınızın gözünün içine bakın onlara 'Kurultayda ne yapayım' diye sorun. Şu ana kadar delegelerimizden çok büyük bir destek ve görünenin çok daha üzerinde bir umut dalgasını yakalamış durumdayız. Beni buraya gelirken çok iyi karşıladınız. Böyle kalabalıklara ulaşıyorsak bu şahsımıza olan sevgiden ziyade değişime olan inanç ve kararlılıktandır."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Aday gösterilmesi halinde gemiyi güvenli bir limana bırakmak üzere aday olacağını belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Partiyi bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim” demişti.

Sözcü’den İpek Özbey’e konuşan CHP lideri, “Mevcut kişiler arasında böyle biri var mı” sorusuna ise “Böyle biri var ama görünür hale gelmesi lazım” karşılığını vermişti.