Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos'un, bir dehanın askeri zaferi olmasının ötesinde milletin hürriyete, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de millet egemenliğine bağlılığının en büyük nişanesi olduğunu bildirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu yayımladığı mesajında, Başkomutan Mustafa Kemal'in, hassasiyet ve tam bir gizlilikle yürüttüğü Büyük Taarruz planını, 26 Ağustos 1922 Cumartesi günü devreye soktuğunu, hürriyete yürekten bağlı milletin çelik iradesinin, düşman ordularını tarihi bir mağlubiyete uğrattığını belirtti.
Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal'in bu eşsiz başarıyı, 1 Eylül 1922 tarihli telgrafında, "Garp cephesinde 26 Ağustos'ta başlayan taarruzumuz Afyonkarahisar, Altuntaş, Dumlupınar arasında büyük bir meydan muharebesi halinde beş gün beş gece devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının yiğitliği, şiddeti ve süratiyle, zalim ve mağrur düşman ordusunun ana unsurları akıllara dehşet verecek katiyetle imha edildi" diyerek duyurduğunu ifade etti.
Ülkesini ve milletini esaretten kurtarmış bir kahraman olarak Ankara'ya dönen Büyük Önder'in gençlik yıllarından itibaren kurduğu Cumhuriyet düşünü hayata geçirmek için, bu büyük zaferin hemen ardından işe koyulduğunu ve bu düşü "Barışın tatlı güneşi..." olarak tarif ettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:
"Bilinmelidir ki 30 Ağustos, bir dehanın askeri zaferi olmasının da ötesinde, milletimizin hürriyete, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de millet egemenliğine bağlılığının en büyük nişanesidir.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, bu kutlu mirasın bugünkü temsilcileri olarak, milletimiz için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadele, o gün temelleri atılan Cumhuriyetimizi, demokrasi ile taçlandırıncaya kadar sürecek. Söz veriyoruz: Güzel ülkemiz 'Barışın tatlı güneşi' ile aydınlanacak.
Bu duygu ve düşüncelerle, büyük dehasıyla ülkemizin geleceğine ışık tutan, Kurtuluş Savaşı'nın önderi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımız ile terörle mücadelede şehit düşen vatan evlatlarını rahmetle anıyor; gazilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li Taşkesenlioğlu'ndan ilk açıklama
- Nihal Olçok'tan Sedat Peker'e ilginç mesaj
- 7 isim için harekete geçildi
- Bir açıklama da Serhat Albayrak cephesinden geldi
- Ormanda yürümek artık ücretli
- '100 yıllık pranga' sözleri yeniden gündemde
- Ankette dikkat çeken 'CHP' ayrıntısı
- CHP'den suç duyurusu
- SPK'den Sineren ve 'ilgililer' hakkında suç duyurusu
- Ünsal Ban yurtdışına kaçarken yakalandı!