Altıncı buluşmanın ardından... Liderlerden altılı masa mesajı

21 Ağustos 2022 Pazar, 21:51

Altı siyasi partinin genel başkanı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bugün altıncı kez bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan toplantının ardından sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Söz verdik; bu düzeni değiştireceğiz! Yarının Türkiye'sini inşa etmek için bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantıda, bizlere ev sahipliği yapan başta Sayın @T_Karamollaoglu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. #HepBirlikteGüzelYarınlara

Söz verdik; bu düzeni değiştireceğiz! Yarının Türkiye'sini inşa etmek için bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantıda, bizlere ev sahipliği yapan başta Sayın @T_Karamollaoglu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. #HepBirlikteGüzelYarınlara???? pic.twitter.com/W7y5AuWJmZ — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 21, 2022

Meral Akşener: Ortak akıl, saygı ve makulün ışığında; güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye için bir araya geldiğimiz bu kıymetli toplantı için; Başta ev sahibi Sayın @T_Karamollaoglu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.

Ortak akıl, saygı ve makulün ışığında; güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye için bir araya geldiğimiz bu kıymetli toplantı için;



Başta ev sahibi Sayın @T_Karamollaoglu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/EhbLyUNtzo — Meral Akşener (@meral_aksener) August 21, 2022

Ahmet Davutoğlu: 6’lı Masa toplantısına ev sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Sn. @T_Karamollaoglu‘na teşekkür ediyorum. Türkiye’yi bu karanlık günlerden çıkarmak için azim ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. #TürkiyedeGelecekVar

6’lı Masa toplantısına ev sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Sn. @T_Karamollaoglu‘na teşekkür ediyorum. Türkiye’yi bu karanlık günlerden çıkarmak için azim ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. #TürkiyedeGelecekVar pic.twitter.com/JllIjW7Hmd — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) August 21, 2022

Gültekin Uysal: Herkes için adaleti ve demokrasiyi temin ve tesis edecek bir Türkiye'yi insanımızla buluşturmak, "Herkesin Cumhurbaşkanı" olacak 13 Cumhurbaşkanı için sahip olduğumuz ortak iradeyi korumak için bir kez daha bir araya geldik. Vesilesiyle başta nazik ev sahipliği için Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu @T_Karamollaoglu olmak üzere tüm genel Başkanlara teşekkür ediyorum.

Herkes için adaleti ve demokrasiyi temin ve tesis edecek bir Türkiye'yi insanımızla buluşturmak, "Herkesin Cumhurbaşkanı" olacak 13 Cumhurbaşkanı için sahip olduğumuz ortak iradeyi korumak için bir kez daha bir araya geldik. pic.twitter.com/FyK21njdBq — Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) August 21, 2022

Ali Babacan: Yarının Türkiye’sini umutla kuruyoruz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hedefimizi konuştuğumuz altıncı toplantımızı tamamladık. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın @T_Karamollaoglu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.