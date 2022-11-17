Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'beşli çete' çıkışı

17 Kasım 2022 Perşembe, 14:11

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kilis STK Temsilcileri, Muhtarlar, Kanaat Önderleri Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nın konuşmasının satır başları şöyle:

"Burada oyumuzun düşük olduğunu biliyorum. Bir milletvekili çıkaramıyoruz biliyorum ama bunun kabahati bizde. Gelmedik, sofranıza oturmadık, derdinizi dinlemedik. Şimdi adım adım Türkiye'yi geziyorum. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir.

Kilis bir serhat şehridir. Kilis aynı zamanda bir kadim kenttir. Son bulgulara göre 5 bin yıllık bir tarihi var Kilis'in. Acaba kaçımız Kilis'in tarihini biliyoruz? Üzülerek ifade edeyim. Bazen yaşadığımız kentlerin tarihini bilmiyoruz. Siyaset kurumu o kadar yabancılaştırdık ki bizi, o kadar ciddi bir kavga ortamına sürükledi ki oturup sağlıklı düşünme şansı zaman zaman elde edemiyoruz.

Türkiye'nin kısır tartışmalardan çıkması lazım. Dünyanın sorunu var. Biz bu sorunları nasıl çözeceğiz bunun mücadelesini vermesi gerekir.

"KİLİS NÜFUSUNUN YÜZDE 38'İ SURİYELİ..."

Sınır ticaretinin, meşru bir ticaretin Kilis'e de Türkiye'de de çok şey katacağının farkında olan birisiyim. Biz sınır ticaretini aşmalıyız, büyütmeliyiz. İnsanlar geçimini sağlamak için kaçakçılık yapmasınlar. İş meşru zeminde olsun, bizde kazanalım Suriye de İran da kazansın. Önemli merkezler oluşturmalıyız. Bir kısmı Suriye'de bir kısmı Türkiye'de olmalı. Özel serbest belgeler inşa etmek mümkündür. Bugünkü koşullarda yapamayız çünkü herkesle kavgalıyız. Barış, huzur, beraber olmak varken kavganın kime ne faydası oluyor?

"MEB İZİN VERSİN KİLİS'E OKUL YAPALIM"

Resmi verilere göre Kilis nüfusunun yüzde 38'i Suriyeli. Bakıyorsunuz çok fazla yabancı var. Çarşıda şikayet ediyor esnaf. Hiçbir Türk esnaf kalmadı diyor. Çiftçi yine mağdur, ciddi sorunu var. Gençler işsiz bu tam bir felakettir. Tarımda alınan verim son 19 yılda düştü.

Eğitim bir aileye, bir kişiye, sınıfa, topluma sınıf atlatan en önemli faktördür. Eğitimde felaket pozisyonda. Kilis'ten Milli Eğitim Bakanı'na çok açık ve net çağrı yapıyorum. Gittiğim yerlerde, 'Sınıflar 40'ar 50'şer kişilik. Okul yetmiyor' dediler. Ben açık çağrı yapıyorum. 11 büyükşehir belediye başkanımız var MEB izin versin Kilis'in arzu edilen yerine birer okul yapıp teslim edeceğiz.

UYUŞTURUCU SORUNU

İntihar vakaları çok arttı. Bir kişi yakaladı çarşıda, oğlunun uyuşturucu kullandığını, kendisinin hayati tehlikede olduğunu, yatarken odasını kilitlediğini anlattı. Bu çok acı bir toplam. Bu tabloyu değiştirmezsek Türkiye'yi felakete sürükleriz. Uyuşturucu çetelerinin, baronlarının cirit attığı ülkeye döndü adeta Türkiye. Benim bu millete sözüm var. Millet İttifakı iktidar olursa o baronların hiç birisini bu topraklarda yaşatmayacağım.

Sorunlarımız var aşılır. Muhtar arkadaşlarım burada. Bu topraklarda yapılan ilk seçim muhtarlık seçimidir. Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır diye tanımlanırım. Muhtarlık Kanunu olması lazım. Bir kanun taslağı hazırladık. Muhtarların bir bütçesinin olması lazım.

Çiftçilerin her toplumda önemli bir rolü vardır. Karnımızı doyuran onlar. Çiftçinin desteklenmesi lazım. Tarım Kanunu var 2006 yılında çıktı. Çiftçi kardeşlerime biraz sitem ettim. Sizin hakkınız olan para size verilmiyor ama siz oy veriyorsunuz. Bunu yaptığınız sürece çiftçi asla ve asla huzur bulmaz. Kırmızı mazot vereceğiz ÖTV'si ve KDV'si olmayacak. Kırsalda çalışanların sayısı giderek düşüyor. Gençler köylerde kalmamaya başladı. Kırsalda çalışan bütün gençlerin ve kadınların SGK primini biz ödeyeceğiz. Havza bazlı planlama yapacağız. Kim ne ekeceğini, kaça satacağını bilecek.

BEŞLİ ÇETE ÇIKIŞI

Asgari ücretin altında hiçbir ailenin geliri olmayacak. Aile bir ülkenin temelidir. Ailenin ihtiyacını en iyi bilen kadındır. Kadını, erkeğin eline bakmaktan kurtaracağız. Devlet, kadının gelirine göre kendisine para yatıracak. Hangi partiye oy verirse versin, nasıl düşünürse düşünsün, Türkiye coğrafyasının neresinde olursa olsun fakirliği, yoksulluğu bu topraklarda bitireceğiz. Biz, bunu yapacak güce sahip. Paramız pulumuz var. Türkiye, zengin bir ülke. Paralar Beşli Çete’ye gidiyorsa hiç endişelenmeyin, o çetelerden paraları alacağım. Öyle yok, ‘alamaz’ falan. Araya adam koyuyorlar; ‘Acaba Kılıçdaroğlu bizle görüşür mü?’ Ben görüşmem çetelerle. Ben, milletimle görüşürüm."