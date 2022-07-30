Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bay Kemal’in teklifi 4 dolar idi

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 20:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fındık alım fiyatını 54 TL olarak açıklayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal’in teklifi 4 dolar (72 TL) idi. Dolar kuru hala 18 TL. Bundan artık kimseye bir hayır yok" dedi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Ordu'daki açılış töreninde yaptığını konuşmada kendisine yönelik sözlerine, Twitter hesabından yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "Bizim kendisiyle dalga geçmek için ifade ettiğimiz laflardan medet umacak kadar dibe batmış vaziyette. Biliyorsunuz bu zata zaman zaman Bay Kemal diyerek takılıyorum. En sonunda bunu kendi de kabul etti. Bay Kemal lafını öylesine benimsemiş ki, ismi yerine bunu kullanmaya başladı. Ama eksik yapmış Bay Kemal lafının altına bir de 'CHP Genel Müdürü' unvanını eklemesi lazım. Hatta seçimden sonra buna ekleyeceği 'Emekli CHP Genel Müdürü' ibaresini de şimdiden hazırlarsa iyi olur" dediği anların videosunu paylaştı.

Erdoğan’ın ülke vizyonu “Bay Kemal, CeHaPe Genel Müdürü, Kemal Pabucu Yarım” falan… Sonuç: fındık alım fiyatı 54 TL. Bay Kemal’in teklifi 4 dolar (72 TL) idi. Dolar kuru hala 18 TL. Bundan artık kimseye bir hayır yok. Fındık üreticisi az sabır, geleceğiz yardımınıza! pic.twitter.com/wU5TWH4t3a — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 30, 2022

"BAY KEMAL’İN TEKLİFİ 4 DOLAR (72 TL) İDİ"

Erdoğan'ın fındık alım fiyatını 54 lira olarak açıkladığını işaret eden Kılıçdaroğlu, kendisini teklifinin 4 dolar olduğunu hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan’ın ülke vizyonu 'Bay Kemal, CeHaPe Genel Müdürü, Kemal Pabucu Yarım' falan… Sonuç: fındık alım fiyatı 54 TL. Bay Kemal’in teklifi 4 dolar (72 TL) idi. Dolar kuru hala 18 TL. Bundan artık kimseye bir hayır yok. Fındık üreticisi az sabır, geleceğiz yardımınıza! Fındık fiyatının dolar üzerinden sabitlenmesini önerdim…" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, "Fındık lafını duyunca hepinizin heyecanlandığını biliyorum. İhracatta fındığın önemli bir yeri var. Sadece geçen yıl 122 ayrı ülkeye 2 milyar 300 milyona yakın bedelle 344 bin tondan fazla fındık sattık. Hem üretim alanı hem fındığı ile Ordu fındığın 3’te birini gerçekleştiriyor. Rekolte bakımından Samsun, Giresun, Zonguldak ve diğer iller takip ediyor. Biz iktidara geldiğimizde fındık 1 doların altındaydı. Şimdi 3 dolatın üzerine çıkıyor. Emekçilerin karşılığını vermek için tüm şartları zorladık. Bugün açıklayacağımız fiyat ile hem üreticinin gelirini arttıracağımıza, hem de ihracatımızı yükselteceğimize inanıyorum" demişti.

Erdoğan şöyle devam etmişti:

TMO 2022 alım sezonunda yüzde 50 sağlam iç esasına kabuklu fındığa kilo başında levant kalite için ve Giresun kalite için alan destekli olarak ben burada rakam açıklıyorum. İnanıyorum ki sizler de kabul edeceksiniz, ortalamalısını 54 TL olarak inşallah açıkladım. Hayırlı olsun bereketli olsun. Rabb’im yar ve yardımcınız olsun.

KILIÇDAROĞLU'NA ‘BAY KEMAL' TEPKİSİ

CHP liderini hedef aan Erdoğan, "‘Bay Kemal' lafının altına bir de CHP Genel Müdürü unvanını eklemesi lazım, hatta seçimden sonra buna ekleyeceği emekli CHP Genel Müdürü ibaresini de şimdiden hazırlarsa iyi olur" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde: