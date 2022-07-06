Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin'

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 19:26

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Konya Şehir Hastanesi’nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Twitter hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline “giderlerse gitsinler” demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!"