Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erkan Baş'a 'geçmiş olsun' telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polisin Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyelerine yönelik müdahalesi nedeniyle TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ı telefonla aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkarmıştı.
Kadıköy’deki Kızılay Kadıköy Şubesi önünde basın açıklaması düzenlemek isteyen TİP üyeleri ise polis tarafından gözaltına alındı.
Hatay Milletvekili Barış Atay ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın bina önünde yapmak istediği açıklamaya da polis müdahale etti.
ERKAN BAŞ’I TELEFONLA ARADI
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Kızılay’ın AHBAP Derneği’ne 46 milyon TL’ye çadır satmasını Kızılay’ın Kadıköy şubesi önünde protesto etmek isteyen TİP üyelerine yönelik polis müdahalesinin ardından Erkan Baş’ı telefonla aradı.
CHP’den yapılan yazılı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TİP’lilere yönelik polis müdahalesi nedeniyle Erkan Baş’a geçmiş olsun dileğinde bulunduğu bildirildi.
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