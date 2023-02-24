Son dakika... 'İmam hatip' sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler'e beraat kararı

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 12:34

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 13:14

Haliç Üniversitesi eski öğretim üyesi ve yazar Erol Mütercimler, 7 Eylül 2020’de katıldığı bir televizyon programında "O imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız…" ifadelerini kullanmıştı.

Erol Mütercimler’in sarf ettiği sözler nedeniyle başta İmam Hatip Dernekleri olmak üzere; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve İlim Yayma Cemiyeti Derneği gibi kurum ve kişiler, savcılığa başvurarak Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasında hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ettiği Erol Mütercimler, Nisan 2021’de mahkeme tarafından 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

KARAR BOZULDU

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2.ceza dairesinde istinaf üzerine incelenen yerel mahkeme kararı, 21.02.2023 tarihi istinaf kararı ile bozuldu ve Mütercimler hakkında beraat kararı verildi. Mahkeme aynı zamanda yerel mahkeme kararını istinaf eden Mustafa Varank, Bilal Erdoğan gibi suçtan zarar gördüğünü iddia eden isimlerin sıfat yokluğu sebebiyle davaya katılma taleplerinin olamayacağına karar verdi.

Gerekçeli kararda "Sanığın, üzerine atılı "Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din Mezhep Cinsiyet, Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama" suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığı anlaşıldığından CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince beraatine karar verilmiştir’’ ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Bir televizyon programında Yazar Müfid Yüksel'in, "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benoit kimlerin kurduğu okullar, Cizvit papazlarının okulları" demesinin üstüne Erol Mütercimler, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor... Sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" ifadelerini kullanmıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erol Mütercimler'in imam hatip mezunlarıyla ilgili sözleri nedeniyle ilgili kanala inceleme başlatırken, Haliç Üniversitesi yönetimi tarafından hakkında soruşturma başlatılan Erol Mütercimler, üniversitedeki görevinden istifa etmişti.