Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'faiz' çıkışı: Sert konuşup 'bitireceğiz' dedi

23 Aralık 2021 Perşembe, 14:26

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Şehit Kubilay Parkı’nda bugün düzenlediği toplu açılış törenine katıldı.

Menemen’de şehit olan Mustafa Fehmi Kubilay’ın torunu Mustafa Kubilay, törende yaptığı konuşmada, “Dedemin adını taşıyan bir meydanın ve yepyeni bir anıtın onun doğduğu topraklarda yapılması bizim için çok onur verici. Eskiden anmak için Menemen’e giderdik, şimdi Kozan’a da geleceğiz. Dedem, bu Cumhuriyet’i korumak için şehit oldu, Cumhuriyet’in değeri bilen ilk nesillerindendi” dedi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın yaptırdığı anıtın büyük bir vefa örneği olduğunu belirterek, Kozan’ın tarihinden bahsetti. Özgan, “Biz, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte uyum içinde çalışıyor, ortak projeler üretiyoruz. Bir derdimiz olduğunda bize abilik yapıyor” diye konuştu.

“BABA GELİYOR BABA”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar sahneye çıktığında yurttaşlar, “Baba, geliyor baba” diye bağırdı. Karalar, yurttaşlara “Sizin Allah’ınıza kurban” diye karşılık verdi. Karalar, Kılıçdaroğlu’nun açılışa katılmasının Adana ve Kozan’a verdiği önemi gösterdiğini belirterek, “İktidarı yönetecek; Kozan’ı görmesi, tanıması… İktidarında Kozan’a bakması da inşallah bugün test edilecek” dedi. Karalar, şehit Kubilay ve Türkiye’nin bütün şehitlerini anarak, “Kozan, yedi ilçenin ortasında milliyetçi, muhafazakar, Yörüklerin çoğunlukta olduğu bir bölge. Bu bölgenin insanları milliyetçi, muhafazakar, bir o kadar da Atatürk ve Cumhuriyet’e saygılı insanlar” dedi.

Karalar, yaptıkları hizmetleri aktararak, “Bugüne kadar Kozan’da 140 milyon harcadık. Buraya geldiğimde ‘Arıtmamızı yapmayacak mısınız’ diyorlar. 2021 yılında arıtmasının olmaması kabul edilemez. 2022’de temelini atacağız. Bu dönem bitmeden arıtmanızı da devreye alacağız” diye konuştu.

Karalar, öncelikli olarak insanı düşündüklerini kaydederek, “Mali disiplini kısa sürede yaptık. İhalelerimizi şeffaf yaptık. Önceden yapılan ihalelerin büyük çoğunluğunu yüzde 30-40 daha aşağıda yaptık. Son döviz zamlarını kastetmiyorum, o da ne olacak göreceğiz. Ayda 5 milyon katı atık bedelini ödeyen belediye ödemez hale geldi. 80-100 milyon arasında tasarruf yaptık. ASKİ, her yıl milyonlarca lira iş makinalarına para öder; iş makinalarını yeniledik. Her yıl 7 milyon lira kira bedeli ödemekten kurtardık ASKİ’yi” dedi.

“HEPİNİZ DEMOKRASİYE SUSADINIZ”

Konuşmasına “Hepiniz demokrasiye, sevgiye susadınız. Birbirimizi seveceğiz” diye başlayan Kemal Kılıçdaroğlu ise “Söz veriyoruz; terörü bitireceğiz, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek” diye konuştu. Kadın-erkek eşitliğini sağlayacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin harcadığı her kuruşun hesabını verdiğini kaydederek, her yere ayrım yapmadan hizmet götürdüklerini söyledi.

“Biz kendi topraklarımızda büyüyerek ve gelişerek yaşamak istiyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, Kozan için narenciyenin önemine dikkat çekti ve Kozan Belediye Başkanı Özgan’ı CHP Genel Merkezi’ne keçi boynuzu çayı içmeye davet etti.

Kılıçdaroğlu, Kozan’ın milliyetçi ve muhafazakar olarak tanındığını anımsatarak şunları söyledi:

“Bizim altı okumuzdan biri milliyetçilik. İki kırmızı çizgimiz var. Vatanımız ve bayrağımız. Bizim milliyetçiliğimizde Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırmak yoktur. Türbedeki bayrağı indirmek yoktur. Göreceksiniz, halkın iktidarında bir hafta içinde o bayrağı oraya dikeceğim, türbeyi eski yerine koyacağız. Bizim milliyetçiliğimizde Türk lirası değerlidir. Türkiye’deki tasarruf mevduatlarının yüzde 60’ı dolarsa ülkeyi yönetenlerle vatandaş arasında güven sorunu var demektir. Tasarrufunu değerlendirmek için dolara yatırıyor. Böyle bir tabloyu Türkiye Cumhuriyeti hak ediyor mu? Çıkaracağız, Türk lirasını hak ettiği yere getireceğiz. Kim parayı pul ettiyse, sandık gelecek, sandığa gideceksiniz, elinizi vicdanınıza koyarak öyle oy vereceksiniz.”

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’in ilk yatırımlarından bahsederek, “Bu ülke sıradan bir ülke değildir. Milli Kurtuluş Savaşı’nı vermiş ve Cumhuriyet’i kurmuştur. Bizim cumhuriyet kurmamızdan sonra bütün İslam dünyası cumhuriyet kurmuştur. İslam dünyasına örnek olmak da bu ülkenin kaderinde var. Etnik kimlik, inanç üzerinden kim siyaset yapıyorsa ihanet ediyor demektir. Bizler bütün inançlara saygı duymak zorundayız” dedi.

“SİZİN DESTEĞİNİZLE FAİZİ BİTİRECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu, devlet memurlarına yaptığı çağrıyı anımsatarak, “Yargıtay kararının altında tek imzası olmayan kişiyi önce Yargıtay Başkanlığı’na sonra Anayasa Mahkemesi’ne üye seçiyorsanız adaleti katlediyorsunuz demektir. Adalet üzerinde duracağım, siz de duracaksınız” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltacak bir projeyi de Adana bölgesinde hayata geçireceklerini aktardı. Kılıçdaroğlu, "Bütün Suriyeli kardeşlerimi de en geç 2 yıl içinde memleketlerine göndereceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu, faiz indirimine ilişkin de “Ne diyorlar; ‘Faiz indirdik’. Esnafın, kredi kartı kullananların faizi mi düştü? Yok. Sizin desteğinizle faizi bitireceğiz. O zaman göreceksiniz” diye ekledi.

“Ülkeye birinci sınıf demokrasiyi getireceğim” diyen Kılıçdaroğlu, gençlerden oy isterken “Beni rahatça eleştirebilmeniz için oy istiyorum sizden” diye konuştu.