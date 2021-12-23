Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 80 bin lira ödeyecek

23 Aralık 2021 Perşembe, 13:12

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, 26 Ocak 2021 tarihinde TBMM'de grup toplantısındaki konuşmasında, kendisine yönelik sözleri nedeniyle avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla 250 bin liralık tazminat davası açtı. Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada avukat Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu'nun 'firavun' ve 'hortumcu' suçlamasında bulunduğu Erdoğan için ayrıca 'devlet hazinesini peşkeş çekmek', 'tefecilere hizmet etmek' suçlamalarında bulunduğunu, bu sözlerin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını, müvekkilinin onur, şeref ve saygınlığına yönelik olduğunu belirterek, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Kadri Gökhan Sultan ise müvekkilinin hakaret etme, iftira ve kişilik haklarına saldırı amacı taşımadığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini istedi.

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme heyeti, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 80 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.