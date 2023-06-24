Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsmail Hakkı Tonguç paylaşımı: 'Köy çocuklarının geleceğine ışık tutan...'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Köy Enstitülerinin mimarı ve eğitim devrimcisi İsmail Hakkı Tonguç’u 63. ölüm yıldönümünde andı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2023 - 15:30
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsmail Hakkı Tonguç paylaşımı: 'Köy çocuklarının geleceğine ışık tutan...'
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Köy Enstitülerinin mimarı ve eğitim devrimcisi İsmail Hakkı Tonguç’un 63. ölüm yıldönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çağdaş ve bilimsel eğitim anlayışı ile özellikle köy çocuklarının geleceğine ışık tutan, onları sanat etkinlikleri ve kurslarıyla buluşturan, aydın eğitimciler ve meslek insanlarının yetişmesini sağlayan Köy Enstitülerinin mimarı İsmail Hakkı Tonguç’u saygı ve minnetle anıyorum."


Kemal Kılıçdaroğlu ismail hakkı tonguç

İlgili Haberler

'Köy Enstitülerinin mimar'’ İsmail Hakkı Tonguç 63. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı: Eğitimi aydınlattı

'Köy Enstitülerinin mimar'’ İsmail Hakkı Tonguç 63. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı: Eğitimi aydınlattı
‘Türk Devrimi’nin Penceresinden İsmail Hakkı Tonguç ve Köy Enstitüleri’

‘Türk Devrimi’nin Penceresinden İsmail Hakkı Tonguç ve Köy Enstitüleri’
İsmail Hakkı Tonguç’un adına yeni ödül

İsmail Hakkı Tonguç’un adına yeni ödül

En Çok Okunan Haberler