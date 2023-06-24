Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsmail Hakkı Tonguç paylaşımı: 'Köy çocuklarının geleceğine ışık tutan...'

Yayınlanma: 24.06.2023 - 15:30

Güncelleme: 24.06.2023 - 15:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Köy Enstitülerinin mimarı ve eğitim devrimcisi İsmail Hakkı Tonguç’un 63. ölüm yıldönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çağdaş ve bilimsel eğitim anlayışı ile özellikle köy çocuklarının geleceğine ışık tutan, onları sanat etkinlikleri ve kurslarıyla buluşturan, aydın eğitimciler ve meslek insanlarının yetişmesini sağlayan Köy Enstitülerinin mimarı İsmail Hakkı Tonguç’u saygı ve minnetle anıyorum."