Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 'Metin Göktepe' mesajı: 'Tek suçu mesleğini icra etmek...'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 27 yıl önce polisler tarafından dövülerek öldürülen Metin Göktepe'nin katledilişinin yıldönümüne ilişkin sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda "Halkın sesi olarak mesleğini onuruyla, özgürce icra edenlerin ortamını sağlamak Metin'lere olan borcumuzdur!" ifadelerini kullandı.
Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, 27 yıl önce gözaltına alınarak polislerce dövülerek katledilmişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Göktepe'nin katledilişinin 27. yıldönümüne ilişkin mesaj yayımladı.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Tek suçu mesleğini icra etmek olan Metin Göktepe’yi katledilişinin yıl dönümünde hüzün ve rahmetle anıyorum. Talimatla yazanların, Sarayın borazanlığını yapanların değil; halkın sesi olarak mesleğini onuruyla, özgürce icra edenlerin ortamını sağlamak Metin’lere olan borcumuzdur!"
Tek suçu mesleğini icra etmek olan #MetinGöktepe’yi katledilişinin yıl dönümünde hüzün ve rahmetle anıyorum. Talimatla yazanların, Sarayın borazanlığını yapanların değil; halkın sesi olarak mesleğini onuruyla, özgürce icra edenlerin ortamını sağlamak Metin’lere olan borcumuzdur!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 8, 2023
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