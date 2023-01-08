Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 'Metin Göktepe' mesajı: 'Tek suçu mesleğini icra etmek...'

Yayınlanma: 08.01.2023 - 16:37

Güncelleme: 08.01.2023 - 16:37

Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, 27 yıl önce gözaltına alınarak polislerce dövülerek katledilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Göktepe'nin katledilişinin 27. yıldönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tek suçu mesleğini icra etmek olan Metin Göktepe’yi katledilişinin yıl dönümünde hüzün ve rahmetle anıyorum. Talimatla yazanların, Sarayın borazanlığını yapanların değil; halkın sesi olarak mesleğini onuruyla, özgürce icra edenlerin ortamını sağlamak Metin’lere olan borcumuzdur!"