Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e 'Erdoğan ile görüşme' tepkisi: 'Sarayla müzakere edilmez'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, 'Sarayla müzakare edilmez, mücadele edilir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 19:41
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e 'Erdoğan ile görüşme' tepkisi: 'Sarayla müzakere edilmez'
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM'de görüşmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

23 Nisan'da TBMM'de verilen resepsiyon kapsamında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Erdoğan kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. İki lider gelecek hafta için ayrıntılı görüşme talebi üzerine konuşmuşlardı.

ADNAN YÜCEL'Lİ PAYLAŞIM

Kemal Kılıçdaroğlu ise bu görüşmeye Adnan Yücel'in şiiri ile tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği, milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği, milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği, milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahçup olduğu, milyonlarca sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği, doların 30 liranın üstünde olduğu, bir kuru ekmeğin 10 lira olduğu, icra dosyalarını istifleyebilmek için ek binaların kiralandığı bir ülkede;

Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!" ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

"Sayın Adnan Yücel'in şiirinde de dediği gibi; 

Saraylar saltanatlar çöker 

kan susar birgün 

zulüm biter. 

Menekşelerde açılır üstümüzde 

leylaklarda güler. 

Bugünlerden geriye, 

bir yarına gidenler kalır 

bir de yarınlar için direnenler..."

 


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