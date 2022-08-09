Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç için başsağlığı mesajı paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 3 Ağustos’ta terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç’un şehit olduğunu duyurdu.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şehit olan Koç için sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı paylaştı.
Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:
“Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz P. Uzm. Çvş. Halil Koç’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!”
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz P. Uzm. Çvş. Halil Koç’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!????— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 9, 2022
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