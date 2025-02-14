Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TÜSİAD soruşturmasına tepki

Yayınlanma: 14.02.2025 - 19:25

Güncelleme: 14.02.2025 - 19:28

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında dün dernek genel kurulunda yaptığı konuşmadaki sözleri nedeniyle, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

CHP'nin önceki Genel Başkanı Kılıçdaroğlu X hesabından yaptığı paylaşımda soruşturmaya tepki göstererek, "Ülkemizde işçilerimizin helal emeği ve temiz sermaye güvende değildir. Türkiye, kirli para baronlarını koruyan, emeğe sahip çıkmayan ve emekçiyi ezen bir ülke olmamalıdır. Emeği, emekçiyi ve emeğe dayalı temiz sermayemizi korumalıyız" ifadelerini kullandı.