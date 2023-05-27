Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Şimdi Türkiye'yi geri alacaksın

Yayınlanma: 27.05.2023 - 00:33

Güncelleme: 27.05.2023 - 00:53

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir video paylaştı. Sosyal medya paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Vatanını seven sandığa gelsin" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Tüm baskılara, tüm yasaklara, tüm karartmalara rağmen, eğer sen istersen bunu başarırız. Sen gerçekten istersen eğer, bu karanlık çukurdan hep birlikte çıkarız. Görüşü, yaşam biçimi ne olursa olsun; tüm insanlarımıza sesleniyorum. Bu son çıkıştır. Vatanını seven sandığa gelsin!"

Tüm baskılara, tüm yasaklara, tüm karartmalara rağmen, eğer sen istersen bunu başarırız. Sen gerçekten istersen eğer, bu karanlık çukurdan hep birlikte çıkarız. Görüşü, yaşam biçimi ne olursa olsun; tüm insanlarımıza sesleniyorum. Bu son çıkıştır. Vatanını seven sandığa gelsin! pic.twitter.com/3Fcy56pD9h — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 26, 2023

Kılıçdaroğlu videoda, İstanbul ve Ankara seçimlerini hatırlatarak, "Senin oyun onun boyunu geçer" dedi.