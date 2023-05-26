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Kılıçdaroğlu yayınında sorular önceden mi verildi? Oğuzhan Uğur'dan videolu açıklama

Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı Mevzular Açık Mikrofon programına yönelik iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 19:27
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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Oğuzhan Uğur’un programı Mevzular Açık Mikrofon’a katılmasının ardından soruların önceden verildiğine yönelik çok sayıda iddia ortaya atıldı.

Oğuzhan Uğur, söz konusu iddialara sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile yanıt verdi.

"Kamuoyuna arz ederiz" notuyla yayınlanan videoda Uğur’un tüm ekip arkadaşlarının yer aldığı görüldü.

Babala TV ekibi, iddialara dans ederek yanıt verdi.


Oğuzhan Uğur Babala TV

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