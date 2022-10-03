Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışına Temel Karamollaoğlu'ndan destek

03 Ekim 2022 Pazartesi, 22:42

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun bu gece yaptığı; “Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibari ile bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM’ye sunacağız” açıklamasına destek verdi.

Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun mesajını alıntılayarak şu açıklamayı yaptı:

"Sn. Kılıçdaroğlu’nun, kazanımları yasal güvence altına alacak ve keyfi uygulamalara son verecek olan çağrısını kıymetli buluyor ve destekliyoruz."