Son Dakika: Ahmet Davutoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması

03 Ekim 2022 Pazartesi, 21:44

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda başörtüsü konusuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Yarın itibariyle bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi, grup toplantısından hemen sonra, TBMM'ye sunacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından Gelecek Partisi lideri Davuoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"DESTEK VERMEYE ÇAĞIRIYORUM"

İşte o paylaşım:

"Sn. Kılıçdaroğlu’nun bütün alanlarda başörtü özgürlüğünü yasal teminat altına alma çağrısını toplumsal barış açısından çok değerli buluyorum. Bütün siyasi partileri ve milletvekillerini bu yasa teklifine destek vermeye çağırıyorum."