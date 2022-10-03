Son Dakika: Ahmet Davutoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
Son dakika gelişmesi... Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusuna ilişkin yaptığı açıklamaya destek verdi. Davutoğlu, "Bütün siyasi partileri ve milletvekillerini bu yasa teklifine destek vermeye çağırıyorum" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda başörtüsü konusuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Yarın itibariyle bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi, grup toplantısından hemen sonra, TBMM'ye sunacağız" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından Gelecek Partisi lideri Davuoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"DESTEK VERMEYE ÇAĞIRIYORUM"
İşte o paylaşım:
"Sn. Kılıçdaroğlu’nun bütün alanlarda başörtü özgürlüğünü yasal teminat altına alma çağrısını toplumsal barış açısından çok değerli buluyorum. Bütün siyasi partileri ve milletvekillerini bu yasa teklifine destek vermeye çağırıyorum."
Sn. Kılıçdaroğlu’nun bütün alanlarda başörtü özgürlüğünü yasal teminat altına alma çağrısını toplumsal barış açısından çok değerli buluyorum.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) October 3, 2022
Bütün siyasi partileri ve milletvekillerini bu yasa teklifine destek vermeye çağırıyorum. https://t.co/yDppECaeYM
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