Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘Bizdeki seçmen listesi YSK’de yok’ sözleri Ankara’yı karıştırdı

12 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) elinde yok” sözleriyle başlayan tartışma, siyasetin gündemine oturdu. İktidar, CHP’nin söz konusu bilgileri “yasadışı” yolla elde ettiğini savundu. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin, “YSK’nin elinde olmayan bilgilere Sayın Kılıçdaroğlu nasıl erişti?” açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanlığı ise Kılıçdaroğlu hakkında “suç duyurusu” yapacaklarını söyledi.

BAKANLIK ‘ÖZÜR’ İSTEDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Elinizdeki bilgiler hangileri ise kamuoyuna açıklayınız. Eğer konu, YSK’nin her yıl siyasi partilere verdiği bilgilerin tasnifi ise kurumları töhmet altında bıraktığınız için özür dileyiniz. Yukarıda belirtilen hususların açıklanmaması halinde bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ise Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını örneklerle detaylandırdı. “YSK’nin her partiyle seçmenlere ilişkin bilgi paylaşımında bulunduğunun” altını çizen Adıgüzel, şunları söyledi: “YSK bize ham veri veriyor. Biz o veriyi zenginleştiriyoruz. Bakıyoruz, 100 yaşında olup ilk defa oy kullanacağı gözüken var. Ya da bir hanede ‘50 kişi kalıyor’ gözüküyor. Biz de ilçe başkanımıza diyoruz ki: ‘Git, bunu yerinde kontrol et.’ İlçe başkanlarımızdan gelen bilgileri de sistemimize işliyoruz. Aslında YSK’den bir değil, iki, üç adım öndeyiz.”

"HATALARINI SÖYLEDİK"

“Yaptıklarının yasadışı bir uygulama olmadığına” da işaret eden ve çalışmalarını YSK ile paylaştıklarını vurgulayan Adıgüzel, “Mesela 2018 seçimlerinden bir hafta önce 87 kişilik bir tablo gönderdik. Bunun içinde soyadı olmayan, 100 yaşının üstünde olup ilk defa oy kullanıyor diye görünenler vardı. Bunların hepsi ‘ölü seçmen’ dedik ve hepsinin seçmenliğini dondurdular” ifadelerini kullandı. CHP’nin “seçim güvenliğine katkı sağladığına” da dikkat çeken Adıgüzel, şunları kaydetti: “Asıl şunu konuşmak lazım: 31 Mart seçimleri iptal edilirken kişilerin sağlık kayıtları, adli sicil verileri nasıl AKP’nin eline geçti? MOBESE kayıtları sızdırılmıştır ama kimse araştırmamıştır. Bunları yapanlar, bizleri ‘illegallikle’ suçluyorlar. Seçmen listelerinin sandığa doğru yansıması için takipte olacağız.”

"KAYBETME PANİĞİ"

Adıgüzel ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dün konuyla ilgili Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Bakanlığın Kılıçdaroğlu’na yaptığı özür çağrısına tepki gösteren Altay, “Sen İstanbul Büyükşehir Belediyesi emekçilerine ‘terörist’ diyerek onları töhmet altında bıraktın, ‘10 bin dolar alan milletvekili var’ diyerek milletvekillerini töhmet altında bıraktın. Bu ayıbından özür dile” çağrısını yaptı. Altay, “Kaç Suriyeli seçmen var diye YSK’ye sorun, bu bilgiyi alamazsınız ama CHP’de var” dedi. Adıgüzel ise “Cumhur İttifakı kaybetmenin paniği içinde” görüşünü dile getirdi.