Kemal Okuyan: ‘TKP, aşiretçilikle ve tarikatlarla uzlaşmaz’

Yayınlanma: 13.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.09.2024 - 04:00

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 7-8 Eylül tarihlerinde “14. Kongre Türkiye Konferansı” düzenledi. Bu kongrede alınan kararları ve partinin gelecek dönemlerdeki politikalarına ilişkin genel bir çerçeveyi sunacak olan Siyasi Rapor ise dün kamuoyuyla paylaşıldı. Partisinin “Kürt sorunu”nu da içeren Siyasi Rapor’una ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulunan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, “Kürt sorununu bugünkü sıkışmadan kurtaracak olan tek şey, bu ülkenin yoksul ve emekçi insanlarını ortaklaştıracak bir mücadelenin örgütlenmesidir. Karşılıklı milliyetçi konumlanışlar bunun önüne geçiyor” dedi. Okuyan, TKP’nin duruşunun değişmediğini belirterek “TKP, aşiret yapısından nemalanan hangi siyasi ve ideolojik çizgi olursa olsun aşiretçilikle, tarikatlarla uzlaşmayacaktır” ifadelerini kaydetti.