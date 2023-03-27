Kemal Özkiraz CHP'den aday adayı oldu

Avrasya Araştırma Şirketi’nin başkanı Kemal Özkiraz siyasete atılıyor. Özkiraz, CHP'den Antalya milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 09:29
Kemal Özkiraz CHP'den aday adayı oldu
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Avrasya Araştırma Şirketi’nin başkanı Kemal Özkiraz, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Antalya milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

Kemal Özkiraz, kararını sosyal medya hesabından açıklama yaparak duyurdu.

Özkiraz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Cumhuriyet Halk Partisi Antalya milletvekilliği için aday adayı oldum. Başta Antalyamızda yaşayan herkesten desteklerinizi bekliyorum. Antalya'da bir oy Kemal'e diğer oy da Kemal'e ??

Aylarca çalıştık Antalya için 4 ayrı proje geliştirdik. Bir kaç gün içinde paylaşacağım."

 


Kemal Özkiraz Avrasya Araştırma ANKET

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