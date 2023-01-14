'Ak Trol' kavgası: Anketçiler canlı yayında birbirine girdi

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 10:42

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 10:42

Habertürk'te yayınlanan Olaylar ve Görüşler programına Optimar Araştırma Şirketi sahibi Hilmi Daşdemir ile Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici arasında yaşanan sert tartışma damga vurdu.

Hilmi Daşdemir, Gezici'ye yönelik "Siz manipülatör birisisiniz. Manipülatör birisi olduğunuz yalan mı? Bazı seçimlerde 20 puan yanıldınız. Çünkü birileri size iş vermediği için rakamla cezalandırmaya çalıştınız. Biraz ahlaklı olur insan bunları konuşurken" diye konuştu.

Murat Gezici'nin "İYİ Parti'nin oy oranını yüzde 22 olarak ifade ettiğim dönem seçimlerden aylar önce. Ama bunun gibi Ak trol düşünce yapıları bunu bu şekilde ifade ediyor" şeklindeki cevabının ardından programda gergin anlar yaşandı. Hilmi Daşdemir, sinirlendiği Gezici'ye "Sen kimside bana trol diyorsun" diye yanıt verdi.

Gerginliğin bir türlü bitmemesi üzerine programa reklam arası verildi. Reklam dönüşü ise Hilmi Daşdemir ve Murat Gezici'nin yayında yer almadıkları görüldü.