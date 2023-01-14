'Ak Trol' kavgası: Anketçiler canlı yayında birbirine girdi
Gezici Araştırma Şirketi'nin Başkanı Murat Gezici, Optimar Araştırma'nın Başkanı Hilmi Taşdemir'i kastederek, "Ak TRol" dedi. Taşdemir'in de bu sözlere tepki göstermesiyle programda tansiyon yükseldi.
Habertürk'te yayınlanan Olaylar ve Görüşler programına Optimar Araştırma Şirketi sahibi Hilmi Daşdemir ile Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici arasında yaşanan sert tartışma damga vurdu.
Hilmi Daşdemir, Gezici'ye yönelik "Siz manipülatör birisisiniz. Manipülatör birisi olduğunuz yalan mı? Bazı seçimlerde 20 puan yanıldınız. Çünkü birileri size iş vermediği için rakamla cezalandırmaya çalıştınız. Biraz ahlaklı olur insan bunları konuşurken" diye konuştu.
Murat Gezici'nin "İYİ Parti'nin oy oranını yüzde 22 olarak ifade ettiğim dönem seçimlerden aylar önce. Ama bunun gibi Ak trol düşünce yapıları bunu bu şekilde ifade ediyor" şeklindeki cevabının ardından programda gergin anlar yaşandı. Hilmi Daşdemir, sinirlendiği Gezici'ye "Sen kimside bana trol diyorsun" diye yanıt verdi.
Gerginliğin bir türlü bitmemesi üzerine programa reklam arası verildi. Reklam dönüşü ise Hilmi Daşdemir ve Murat Gezici'nin yayında yer almadıkları görüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kafan hava alsın' şikayeti!
- Survivor’dan ilk kareler geldi
- Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
- 'Devlet Bey öldürülmeme izin vermez'
- Ünlü şarkıcıdan üzücü haber: 'Sol bacağım tamamen gitti'
- Erdoğan'ın danışmanı ağzını bozdu
- Porno yıldızları malikaneden kovuldu
- Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar
- Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan açıklama
- Kılıçdaroğlu'ndan 'af' açıklaması