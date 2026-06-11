Kemalistlere hakaret eden Rümeysa Eker hakkında suç duyurusu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şube Başkanı Havva Kocakaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında Kemalistlere hareket eden Rümeysa Eker, hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusuna ilişkin Samsun Adliyesi önünde açıklama yapan Kocakaya, Cumhuriyet'in kurucu değerlerine, Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsiyetine ve Kemalist düşünceye yönelik hakaretler karşısında sessiz kalmayacaklarını belirterek, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Eker’in sözleri, yalnızca Kemalistleri değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini, Kurtuluş Savaşı'nın mirasını ve Cumhuriyet'in temel değerlerini hedef aldığını belirten Kocakaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet'in farklılıkları ayrışma nedeni değil, eşit vatandaşlık temelinde birlik ve beraberliğin gücü olarak gördüğünü vurguladı.

Kamu görevi üstlenen kişilerin toplumsal barışı koruyan, birleştirici ve sorumlu bir dil kullanmalarının beklendiğini ifade eden Kocakaya, yurttaşları ayrıştıran ve Cumhuriyet değerlerini hedef alan söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bu noktada aynı Meclis'te görev yapan Belediye Meclis Üyesi Neslihan Özdemir'in konuya ilişkin verdiği yanıt ve ortaya koyduğu tutumun demokratik temsil sorumluluğuna ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma anlayışına uygun olduğunu dile getiren Kocakaya, Özdemir'i ve birlikte hareket eden meclis üyelerini gösterdikleri tepki nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği adına tebrik ettiklerini söyledi.

Toplumu ayrıştıran değil birleştiren, nefret yerine sağduyuyu öne çıkaran yaklaşımların demokrasinin ihtiyaç duyduğu tutumlar olduğunu kaydeden Kocakaya, Atatürk'e, Kemalizm'e ve Cumhuriyet değerlerine yönelik sistematik hale gelen saldırılar karşısında sessiz kalmanın, Cumhuriyet'e ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarını yerine getirmemek anlamına geleceğini ifade etti.