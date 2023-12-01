'Kemalizm virüstür' demişti... Erdoğan, Selman Öğüt'ü rektör olarak atadı

Yayınlanma: 01.12.2023 - 04:01

Güncelleme: 01.12.2023 - 04:07

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Erdoğan imzasıyla, 4 bakanlığa başmüfettişlik, Hazine ve Maliye Bakanlığına vergi başmüfettişi ataması yapıldı. Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı.

Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İsmail Boz, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Selman Öğüt, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Güliz Muğan atandı.

Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Zeki Ertem ise görevden alındı.

'KEMALİZM VİRÜSTÜR' DEMİŞTİ...

Haber Global'de Erhan Ertürk'ün sunduğu 'Müzakere' programında Kemalizm tartışması yaşanmıştı.

AKP'li Pelikan grubuna yakın olduğu iddia edilen Selman Öğüt, "Kemalizm virüstür" sözleri için Erhan Ertürk tarafından "Atatürk devrimlerini tartışmaya açıyorsunuz bugün. Geri gelsin mi hilafet?" diye sorulmasıyla önce sustu, ardından "Mustafa Kemal Atatürk şu anda olsa, bu devirde yaşasa Tayyip Erdoğan'ı desteklerdi" iddiasında bulunmuştu. Öğüt'e Ertürk, "Bunu bilemeyiz, speküle ediyoruz şu anda" demişti.

Öğüt, Ertürk'e sert sözlerle karşı çıkarken, bir ara "Otur oraya" ifadesini kullanmıştı.

Stüdyoda bulunan gazeteci Özlem Gürses de Öğüt'e tepki göstererek, "Bu nasıl bir çirkin üslup?" diye sormuştu.